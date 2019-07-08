Скончался режиссер культового фильма «Офицеры» Владимир Златоустовский

Один из режиссеров культового советского фильма «Офицеры» Владимир Златоустовский скончался на 81-м году жизни. Об утрате актера, режиссера и сценариста сообщили в Союзе кинематографистов.

Златоустовский родился в Москве в 24 мая 1939 года. В начале 1960-х окончил Щукинское училище и начал работать в Центральном детском театре в Москве, параллельно начал сниматься в кино — дебютная роль Булавина в фильме «Прыжок на заре». С 1970 года работал на Киностудии имени Горького, в 80-х был режиссером эпизодов киножурнала «Ералаш».

«Но самый большой вклад Владимира Златоустовского в картину „Офицеры“ — это блестящее исполнение песни „Вечный огонь"», — отметили в Союзе кинематографистов.

В этой картине Златоустовский исполнил эпизодическую роль — майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы. Позже в качестве режиссера снял картины «Колыбельная для мужчин, «Поединок в тайге, «Набат», «Альфонс» и другие.

В 2000-х годах Златоустовский выступил режиссером нескольких сезонов популярного сериала «Возвращение Мухтара».

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