Звезда канала Disney скончался в США

Звезда канала Disney актер Кэмерон Бойс скончался в США в возрасте 20 лет, сообщает ABC News со ссылкой на семью знаменитости. Отмечается, что смерть знаменитости наступила во сне после приступа, который был спровоцирован продолжительной болезнью. Других подробностей нет.

instagram @thecameronboyce

Известно, что в последние годы жизни Кэмерон Бойс занимался благотворительностью. Незадолго до смерти молодой человек разместил на своей странице в Instagram фото, на котором предстал перед подписчиками с повязкой на голове. После известий о его уходе из жизни в комментариях юзеры оставили тысячи сообщений с соболезнованиями.

Актер впервые появился на телеэкране в мае 2008 года, снявшись в клипе рок-группы Panic! At the Disco, исполнявшей сингл «That Green Gentleman». Кэмерон Бойс стал известным после съемок в фильмах «Зеркала» и «Одкоклассники», в котором он играл вместе с Адамом Сэндлером.

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