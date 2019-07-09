Милое видео: Лена Летучая трогательно поздравила родных с семейным праздником

В понедельник, 8 июля, в России отмечался День семьи, любви и верности. Телеведущая Елена Летучая поздравила своих близких с этим праздником, опубликовав трогательное видео на своей странице в Instagram.

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В ролике Лена Летучая собрала всех своих близких и родных. Герои видео по очереди выходят из-за завешенной тканью двери и исполняют произвольные танцевальные па. В кадре появляются родители и супруг Елены, а также она сама. В качестве музыкального сопровождения выбрана песня Cherry Lips в исполнении DJ Vanotek и певицы Mikayla.

«Моим самым дорогим и близким людям посвящается! С днем семьи мои родные! Я так счастлива, что вы все рядом, и что все счастливы!» — подписала видео теледива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «бесконечные» ноги Летучей привели юзеров в восторг.