Видео: Офис телеканала NewsOne в Киеве блокировали радикалы

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Уличная акция с требованием изменить информационную политику украинского телеканала прошла в центре Киева.

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Фото, видео : Twitter @focusua, @Donetsk_Live

Несколько десятков человек собрались у здания телеканала NewsOne в Киеве с требованием изменить информационную политику.

Уличный протест прошел на фоне планов организации телемоста Киев — Москва, который анонсировал в своей программе ведущий ВГТРК Дмитрий Киселев. По словам участников митинга, руководство NewsOne «пропагандируют российскую точку зрения на события».

«Проблема существует уже пять лет. Много политиков ходят на его эфиры, легализуют этот канал и говорят, что здесь полностью сбалансированная подача информации», — заявил один из них в эфире телеканала «Общественный».

Участвующие в митинге жгли пиротехнику и демонстрировали плакаты с антироссийскими лозунгами.

Тем временем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о связи канала с российским «Промсвязьбанком». Владелец телеканала, Верховной рады Тарас Козак назвал это заявление ложью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уголовном деле о покушении на госизмену из-за телемоста с Россией.

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