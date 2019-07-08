Видео: Офис телеканала NewsOne в Киеве блокировали радикалы

Несколько десятков человек собрались у здания телеканала NewsOne в Киеве с требованием изменить информационную политику.
Уличный протест прошел на фоне планов организации телемоста Киев — Москва, который анонсировал в своей программе ведущий ВГТРК Дмитрий Киселев. По словам участников митинга, руководство NewsOne «пропагандируют российскую точку зрения на события».
Участвующие в митинге жгли пиротехнику и демонстрировали плакаты с антироссийскими лозунгами.
Тем временем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о связи канала с российским «Промсвязьбанком». Владелец телеканала, Верховной рады Тарас Козак назвал это заявление ложью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об уголовном деле о покушении на госизмену из-за телемоста с Россией.