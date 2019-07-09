«Побили, от страха поседела»: Звезда «Не родись красивой» показала синяк

Российская актриса театра и кино Юлия Такшина, прославившаяся после съемок в сериале «Не родись красивой», напугала своих подписчиков. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлена с огромным синяком под глазом, пишут Дни.ру.

«Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, от страха поседела, то ли еще будет!» — написала артистка под публикацией.

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Своими словами теледива ясно дала понять, что сделала снимок на съемочной площадке, а гематома на ее лице — всего лишь грим. Однако не все подписчики обратили внимание на подпись к посту — некоторые в комментариях принялись утешать светскую львицу и делиться догадками насчет того, откуда на лице у Такшиной следы побоев.

Instagram @uliatakshina