«Побили, от страха поседела»: Звезда «Не родись красивой» показала синяк

Российская актриса театра и кино Юлия Такшина, прославившаяся после съемок в сериале «Не родись красивой», напугала своих подписчиков. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлена с огромным синяком под глазом, пишут Дни.ру.
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Своими словами теледива ясно дала понять, что сделала снимок на съемочной площадке, а гематома на ее лице — всего лишь грим. Однако не все подписчики обратили внимание на подпись к посту — некоторые в комментариях принялись утешать светскую львицу и делиться догадками насчет того, откуда на лице у Такшиной следы побоев.
«Господи, я испугалась».
«Кто посмел?!»
«Юлия, кто этот чудовищный мужчина, которой вас так бил?» — спрашивали пользователи.
Более внимательные фанаты интересовались, в каком фильме кинозвезда сейчас снимается.
«Интересно, какой фильм будет».
«Что за фильм?» — писали фолловеры.
Однако актриса проигнорировала все комментарии и предпочла сохранить в секрете название кинокартины.
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