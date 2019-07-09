«Побили, от страха поседела»: Звезда «Не родись красивой» показала синяк

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Юлия Такшина опубликовала пугающий снимок на своей странице Instagram.

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Фото, видео : Instagram @uliatakshina

Российская актриса театра и кино Юлия Такшина, прославившаяся после съемок в сериале «Не родись красивой», напугала своих подписчиков. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлена с огромным синяком под глазом, пишут Дни.ру.

«Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, от страха поседела, то ли еще будет!» — написала артистка под публикацией.

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Своими словами теледива ясно дала понять, что сделала снимок на съемочной площадке, а гематома на ее лице — всего лишь грим. Однако не все подписчики обратили внимание на подпись к посту — некоторые в комментариях принялись утешать светскую львицу и делиться догадками насчет того, откуда на лице у Такшиной следы побоев.

Instagram @uliatakshina

«Господи, я испугалась».

«Кто посмел?!»

«Юлия, кто этот чудовищный мужчина, которой вас так бил?» — спрашивали пользователи.

Более внимательные фанаты интересовались, в каком фильме кинозвезда сейчас снимается.

«Интересно, какой фильм будет».

«Что за фильм?» — писали фолловеры.

Однако актриса проигнорировала все комментарии и предпочла сохранить в секрете название кинокартины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба пожаловалась своим поклонникам в Instagram на многочисленные травмы и солнечные ожоги

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