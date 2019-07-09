Украинский военный выстрелил в живот своей подчиненной в Донбассе. По предварительным данным, причиной стал шпионаж в пользу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.

По словам Филипоненко, сотрудница отделения кадров и строевой бригады на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные офицеров и контрактников. В результате ее руководитель решил устроить самосуд и выстрелил женщине в живот. Позднее ее доставили в госпиталь с ранением брюшной полости. Информации о состоянии женщины нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как другой украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе.