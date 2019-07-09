Украинский военный выстрелил в живот своей подчиненной

, 9:23 244

Предположительно, причиной стал шпионаж в пользу ЛНР.

Фото : www.globallookpress.com

Украинский военный выстрелил в живот своей подчиненной в Донбассе. По предварительным данным, причиной стал шпионаж в пользу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.

По словам Филипоненко, сотрудница отделения кадров и строевой бригады на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные офицеров и контрактников. В результате ее руководитель решил устроить самосуд и выстрелил женщине в живот. Позднее ее доставили в госпиталь с ранением брюшной полости. Информации о состоянии женщины нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как другой украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе.

Читайте также

+16° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

10:51
Эксперты назвали основные способы похищения средств с банковских счетов в России
10:40
Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах
10:33
Трамп раскритиковал работу Мэй и отказался сотрудничать с британским послом
10:21
Назван самый калорийный бургер в российских ресторанах
10:09
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
9:56
В ОАЭ появится самый настоящий айсберг — видео

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге