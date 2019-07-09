«Что в стенку лбом»: Молодой муж Лолиты назвал свою причину развода

Пятый муж Лолиты Милявской — тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов — рассказал о том, что стало причиной развода с певицей. Проблемы, из-за которых дальнейшие отношения стали невозможны, мужчина назвал журналистам одного из федеральных каналов.

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Съемочная группа встретила Дмитрия в аэропорту. Мужчина рассказал, что по сути их многолетний брак с Лолитой был чередой расставаний. То артистка уезжала на съемки и гастроли, то сам Иванов отправлялся на тренировки и спортивные сборы. Кроме того, своенравность Лолиты порядком вымотала Дмитрия — по его словам, певица никогда не прислушивалась к его советам и всегда все делала по-своему.

«Устал переделывать супругу. Это все равно, что в стенку лбом», — цитирует Teleprogramma.pro слова Иванова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую причину развода с молодым мужем назвала сама Лолита.