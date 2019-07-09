Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной — видео

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.

Фото : Instagram @newsone_tv

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 9 июля, в беседе с журналистами отметил, что в Кремле сожалеют об отмене телемоста с Украиной. По его словам, это была хорошая и правильная инициатива.

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля добавил, что если бы запланированный телемост состоялся, то обе стороны смогли бы в ходе общения «обсудить все периоды своих отношений в новейшей истории».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Малахов попросил Владимира Зеленского защитить журналистов NewsOne.

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