Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 9 июля, в беседе с журналистами отметил, что в Кремле сожалеют об отмене телемоста с Украиной. По его словам, это была хорошая и правильная инициатива.

« В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому », — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля добавил, что если бы запланированный телемост состоялся, то обе стороны смогли бы в ходе общения «обсудить все периоды своих отношений в новейшей истории».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Малахов попросил Владимира Зеленского защитить журналистов NewsOne.