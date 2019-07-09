«Чушь какая-то»: Алибасов ответил на слухи о своем завещании

, 19:52 Фото 172

Многие полагали, что после ссоры в эфире телепередачи продюсер лишил наследства своего сына.

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Фото, видео : Instagram @alibasov_nana

Бари Алибасов прокомментировал слухи об изменении своего завещания. Продюсеру не понравилась информация о том, что он якобы лишил своего сына всего наследства из-за споров на телешоу.

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Опровержение слухам Бари Каримович дал на своей странице в Instagram. Он отметил, что между ним и Алибасовым-младшим временами возникают ссоры — как и в любой семье. Такие конфликты всегда получается преодолеть и поводом для изменения завещания они быть не могут.

«Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании», — подчеркнул именитый продюсер.

Instagram @alibasov_nana

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора.

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