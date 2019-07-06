Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора

Музыкальный продюсер Бари Алибасов в интервью радио «Комсомольская правда» назвал сына и своего пиар-директора больными людьми. 72-летний основатель групп «На-На» и «Интеграл» уверен, что Бари Алибасов-младший и Вадим Горжанкин хотели нажиться на истории с его отравлением.

« Мой сын — больной человек. Я в больнице, а для него это пиар », — сказал Бари Алибасов.

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Продюсер в очередной раз подчеркнул, что не помнит происходящего в тот день. При этом Бари Алибасов утверждает, что его сын к нему в больницу не приходил.

« Сын гонит, его там не было. Он решил на этой теме как-то приподняться. Я сам то путаюсь, а он и подавно не знает, что несет », — отметил Бари Алибасов.

Говоря о пиар-директоре Вадиме Горжанкине, Бари Алибасов заявил, что менеджер работает у него совсем недавно и не зная сути событий раздавал интервью и комментарии налево и направо.

« У него рак коры головного мозга или вообще мозг отлетел », — заключил продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасло Бари Алибасова во время отравления.