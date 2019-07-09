Процесс получения инвалидности упростили в России

В России упростят процесс подтверждения инвалидности. Соответствующий закон во вторник, 9 июля, был принят в Государственной Думе РФ.

«Полина, покушай!»: Фанаты обеспокоены худобой Гагариной — фото

Теперь люди, претендующие на инвалидность, будут освобождены от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе. Как сообщает RT, изменения также коснулись и вопросов парковки для лиц с инвалидностью. Так, регистрация автомобиля с правом на бесплатную парковку на специальных местах станет возможна независимо от региона через портал госуслуг.

Как отметили в Госдуме, с лета 2020 года для инвалидов отпадет необходимость получать отдельное разрешение на парковку в каждом конкретном регионе. Также людей с ограничениями по здоровью не будут штрафовать за неоплату такой парковки по незнанию.

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра», — отметили в Думе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что людей с инвалидностью могут оградить от арестов и заключения в СИЗО.