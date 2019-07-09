Процесс получения инвалидности упростили в России

, 23:31 89

Теперь претендентам на юридический статус не нужно подтверждать свою инвалидность на бумаге.

Фото : ТАСС/Robert Schlesinger

В России упростят процесс подтверждения инвалидности. Соответствующий закон во вторник, 9 июля, был принят в Государственной Думе РФ.

«Полина, покушай!»: Фанаты обеспокоены худобой Гагариной — фото

Теперь люди, претендующие на инвалидность, будут освобождены от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе. Как сообщает RT, изменения также коснулись и вопросов парковки для лиц с инвалидностью. Так, регистрация автомобиля с правом на бесплатную парковку на специальных местах станет возможна независимо от региона через портал госуслуг.

Как отметили в Госдуме, с лета 2020 года для инвалидов отпадет необходимость получать отдельное разрешение на парковку в каждом конкретном регионе. Также людей с ограничениями по здоровью не будут штрафовать за неоплату такой парковки по незнанию.

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра», — отметили в Думе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что людей с инвалидностью могут оградить от арестов и заключения в СИЗО.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

0:38
Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала, почему прячет сына от поклонников
0:24
Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию при дворце
0:12
Стали известны детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
0:01
10 июля — День воинской славы России
23:59
«Жизнь продолжается»: Басков впервые появился в сети после смерти отца — фото
23:45
Алена Свиридова сразила поклонников фото без макияжа

Сейчас читают

«Чушь какая-то»: Алибасов ответил на слухи о своем завещании
Видео: «пассивный тверк» Ковальчук и Фомина вызвал неодобрение фанатов
«Фирменный шпагат»: Водонаева жестко высмеяла Волочкову

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге