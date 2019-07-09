Известный российский певец Николай Басков на своей странице в Instagram впервые после смерти отца разместил пост, в котором опубликовал новое совместное фото с Александром Буйновым, Мариной и Валентином Юдашкиными. Кроме этого, 42-летний артист поблагодарил всех подписчиков за поддержку, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
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Поклонники народного артиста РФ в комментариях вновь выразили ему свою поддержку, отметив, что боль певца для них, как своя.
«Николай держись! Надо жить дальше»
«Ваша боль для меня, как своя!»
«Есть друзья и есть подруги, есть фанаты есть народ… Не останешься один, будешь всеми нам любим»
«Мы всегда с вами и поддерживаем вас!», — пишут фанаты Николая Баскова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Филипп Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова.