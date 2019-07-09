Известный российский певец Николай Басков на своей странице в Instagram впервые после смерти отца разместил пост, в котором опубликовал новое совместное фото с Александром Буйновым, Мариной и Валентином Юдашкиными. Кроме этого, 42-летний артист поблагодарил всех подписчиков за поддержку, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

« От всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами, продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью! », — написал Николай Басков.

Instagram @nikolaibaskov

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Поклонники народного артиста РФ в комментариях вновь выразили ему свою поддержку, отметив, что боль певца для них, как своя.

«Николай держись! Надо жить дальше»

«Ваша боль для меня, как своя!»

«Есть друзья и есть подруги, есть фанаты есть народ… Не останешься один, будешь всеми нам любим»

«Мы всегда с вами и поддерживаем вас!», — пишут фанаты Николая Баскова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Филипп Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова.