«Жизнь продолжается»: Басков впервые появился в сети после смерти отца — фото

, 23:59 Фото 381

Певец опубликовал новое фото в Instagram и поблагодарил подписчиков за поддержку.

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Фото, видео : Instagram @nikolaibaskov

Известный российский певец Николай Басков на своей странице в Instagram впервые после смерти отца разместил пост, в котором опубликовал новое совместное фото с Александром Буйновым, Мариной и Валентином Юдашкиными. Кроме этого, 42-летний артист поблагодарил всех подписчиков за поддержку, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«От всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами, продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью!», — написал Николай Басков.

760Instagram @nikolaibaskov

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Поклонники народного артиста РФ в комментариях вновь выразили ему свою поддержку, отметив, что боль певца для них, как своя.

«Николай держись! Надо жить дальше»

«Ваша боль для меня, как своя!»

«Есть друзья и есть подруги, есть фанаты есть народ… Не останешься один, будешь всеми нам любим»

«Мы всегда с вами и поддерживаем вас!», — пишут фанаты Николая Баскова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Филипп Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова.

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