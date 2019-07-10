Жительницу Перми будут судить за продажу 40 тысяч дырявых презервативов

В Пермский суд в ближайшее время будет передано уголовное дело в отношении 21-летней жительницы регионального центра, которая торговала фальшивыми презервативами и к тому же дырявыми. Как сообщает пермское управление СК РФ, девушка обвиняется в сбыте фальсифицированных медицинских изделий в особо крупном размере и незаконном использовании чужого товарного знака.

«Полина, покушай!»: Фанаты обеспокоены худобой Гагариной — фото

Изобличить незаконную предпринимательницу удалось посредством проверочной закупки — подозреваемая продала полицейскому более 14 тысяч упаковок товара, в каждой из которых находилось по три изделия — то есть в общей сложности более 42 тысяч презервативов. В качестве оплаты она получила 117 тысяч рублей. Задержанная пояснила, что приобрела средства контрацепции в интернете. Суда она ожидает под подпиской о невыезде. Материальный ущерб владельцу товарного знака оценивается более чем в миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге ищут владельцев подпольного цеха по производству поддельного элитного алкоголя, в котором обнаружено 15 тонн спирта и 168 тонн готовой к реализации продукции.