Елизавета II уже скоро собирается передать свои полномочия сыну

Королева Великобритании Елизавета II собирается передать свои полномочия принцу Чарльзу в течение двух лет. Об этом сообщает британское издание Daily Star со ссылкой на королевского эксперта.

Ранее уже высказывались предположения, что, когда Елизавете исполнится 95 лет, она воспользуется законом о регентстве, принятом в 1937 году, чтобы монарх, который чувствует себя не в состоянии исполнять свои обязанности, мог переложить их на плечи наследника. Сейчас королеве 93 года.

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Однако в таком случае принц Уэльский, которому к моменту 95-летия матери исполнится уже 72 года, станет исполнять обязанности монарха, но королем не станет. Титул сохранит за собой Елизавета II, а ее муж принц Филипп будет называться Хранителем королевы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета II интенсивно готовит к коронации супругу своего внука принца Уильяма — Кейт Миддлтон.