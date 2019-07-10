«Фальсификация»: историк о словах журналиста о сносе памятника под Прохоровкой

, 16:21 Видео 59

Эксперт призвал не расценивать всерьез заявление немецкого публициста Свена Феликса Келлерхоффа.

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Фото, видео : РИА Новости / Юрий Абрамочкин, /Олег Макаров, sputnik.by, welt.de

Заявление немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, согласно которому мемориал, установленный в память о погибших в бою под Прохоровкой в 1943 году, не имеет права на существование, является очередной попыткой фальсификации истории. Об этом в беседе с телеканалом RT сказал замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Данное заявление является одним небольшим, но очень показательным элементом той огромной работы по фальсификации истории, которая ведется на Западе… Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией», — считает историк.

Шаповалов отметил, что танковое сражение под Прохоровкой — это переломный этап Великой Отечественной войны. Именно после него началось тотальное отступление немецких войск.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную версию заявления Свена Феликса Келлерхоффа.

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