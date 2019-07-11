«Шутка»: Волочкова оправдалась после слов о скорой свадьбе

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Именитая балерина заявила, что появившийся с ней в нашумевшем видео мужчина уже женат.

Фото : ТАСС/Карпов Сергей

Анастасия Волочкова объяснилась после громкого заявления о свадьбе с журналистом Денисом Сорокиным. Как оказалось, мужчина уже давно состоит в браке с другой.

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Балерина пояснила, что с Сорокиным она знакома давно, однако речь идет только о дружеских отношениях — Денис женат на бывшей биатлонистке Наталье Гусевой.

«Это была шутка. Никакого романа с Денисом у меня нет. У меня другой возлюбленный», — сообщила Волочкова сайту KP.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о совместном видео Волочковой и Сорокина, на котором сам журналист заявляет о скорой свадьбе балерины. Анастасия при этом появляется в кадре с фатой на голове, но просит мужчину «не раскрывать всех секретов».

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