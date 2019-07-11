Малолетних российских детей вывезли из зоны вооруженного конфликта в Ираке

Спецборт МЧС этой ночью доставил из Багдада в Москву 33 российских ребенка. Всем им не более трех лет. Малыши находились в зоне вооруженного конфликта. Их матери сейчас отбывают срок в багдадской тюрьме или находятся под следствием за участие в террористических организациях. В камерах вместе с ними содержались и их дети.

«Решения были вынесены, дети из тюрьмы Багдада доставлены в суд, там проведены необходимые процедуры, потом они переехали в аэропорт. Здесь были оформлены документы и ребятишки сошли на борт. Сегодня мы их встречаем», — расказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Перелет дети перенесли хорошо. В пути их сопровождали врачи-педиатры, психологи и спасатели.

В ближайшее время малыши пройдут лечение в Национальном центре здоровья, а потом их направят к родственникам. На них уже оформлено опекунство.

Ранее из Ирака спасатели уже вывезли 90 несовершеннолетних россиян. В августе запланирован еще один рейс. Он будет последним. После в тюрьмах Багдада детей из нашей страны не останется.