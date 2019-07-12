Пожилая экс-супруга Прохора Шаляпина показала ножки в коротких шортах — фото

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63-летняя Лариса Копенкина опубликовала провокационные снимки из Испании.

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Фото, видео : Instagram @larakopenkina

Бывшая жена молодого певца Прохора Шаляпина — Лариса Копенкина —опубликовала серию провокационных снимков из Испании. 63-летняя бизнесвумен продемонстрировала поклонникам ножки в ультракоротких желтых шортах. Однако темный южный загар не смог скрыть возрастных изменений кожи и фигуры Копенкиной. В посте она сожалеет, что жизнь слишком коротка.

«Как грустно, что невозможно успеть увидеть этот удивительный мир. Столько красивых уголков и сказочных мест. Эх!..» — романтично подписала публикацию Копенкина.

Instagram @larakopenkina

Под новым постом экс-супруги Прохора Шаляпина нет ни одного злобного сообщения от хейтеров. Поклонников знаменитости абсолютно не заботит состояние ее фигуры. Они в восторге от Копенкиной, которая в пожилом возрасте ведет активный образ жизни и постоянно путешествует.

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«Умеете жить и радоваться»;

«Вы супер-женщина! Пример для подражания!»

«Вы красотка!»

«Такой позитив! Я от вас заряжаюсь энергией»;

«Восторгаюсь вами!» — пишут восхищенные фанаты.

Лариса Копенкина вышла замуж за Прохора Шаляпина, который моложе ее на 30 лет, в 2013 году. Супруги развелись спустя два года. Певец утверждает, что брак был исключительно пиар-акцией.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что Лариса Копенкина отправилась за приключениями «18+» в Турцию.

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