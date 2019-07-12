Бывшая жена молодого певца Прохора Шаляпина — Лариса Копенкина —опубликовала серию провокационных снимков из Испании. 63-летняя бизнесвумен продемонстрировала поклонникам ножки в ультракоротких желтых шортах. Однако темный южный загар не смог скрыть возрастных изменений кожи и фигуры Копенкиной. В посте она сожалеет, что жизнь слишком коротка.
Под новым постом экс-супруги Прохора Шаляпина нет ни одного злобного сообщения от хейтеров. Поклонников знаменитости абсолютно не заботит состояние ее фигуры. Они в восторге от Копенкиной, которая в пожилом возрасте ведет активный образ жизни и постоянно путешествует.
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«Умеете жить и радоваться»;
«Вы супер-женщина! Пример для подражания!»
«Вы красотка!»
«Такой позитив! Я от вас заряжаюсь энергией»;
«Восторгаюсь вами!» — пишут восхищенные фанаты.
Лариса Копенкина вышла замуж за Прохора Шаляпина, который моложе ее на 30 лет, в 2013 году. Супруги развелись спустя два года. Певец утверждает, что брак был исключительно пиар-акцией.
Ранее, 5-tv.ru сообщал, что Лариса Копенкина отправилась за приключениями «18+» в Турцию.