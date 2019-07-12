Бывшая жена молодого певца Прохора Шаляпина — Лариса Копенкина —опубликовала серию провокационных снимков из Испании. 63-летняя бизнесвумен продемонстрировала поклонникам ножки в ультракоротких желтых шортах. Однако темный южный загар не смог скрыть возрастных изменений кожи и фигуры Копенкиной. В посте она сожалеет, что жизнь слишком коротка.

«Как грустно, что невозможно успеть увидеть этот удивительный мир. Столько красивых уголков и сказочных мест. Эх!..» — романтично подписала публикацию Копенкина.

Instagram @larakopenkina