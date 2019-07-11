Российская модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», в своем аккаунте в Instagram разместила очередной снимок, восхитивший многочисленных поклонников ее внушительных форм.
На фото 24-летняя девушка позирует перед подписчиками в бикини, которое еле-еле скрывает пышные прелести модели.
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Подписчики Анастасии Квитко в очередной раз остались довольны увиденным, по традиции оставив массу комплиментов, в том числе и на русском языке.
«Как же ты красива и прекрасна, я наслаждаюсь тобой!»
«Ты — супер»
«Неземная!»
«Так красиво! Твоими чувственными, сексуальными формами можно любоваться бесконечно!», — пишут восторженные пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» сфотографировалась в платье с глубоким декольте.