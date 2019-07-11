«Неземная»: «русская Кардашьян» в бикини восхитила фанатов — фото

, 20:56 Фото 3 369

Модель Анастасия Квитко опубликовала в сети еще один откровенный снимок с палубы яхты.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», в своем аккаунте в Instagram разместила очередной снимок, восхитивший многочисленных поклонников ее внушительных форм.

На фото 24-летняя девушка позирует перед подписчиками в бикини, которое еле-еле скрывает пышные прелести модели.

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Подписчики Анастасии Квитко в очередной раз остались довольны увиденным, по традиции оставив массу комплиментов, в том числе и на русском языке.

«Как же ты красива и прекрасна, я наслаждаюсь тобой!»

«Ты — супер»

«Неземная!»

«Так красиво! Твоими чувственными, сексуальными формами можно любоваться бесконечно!», — пишут восторженные пользователи.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» сфотографировалась в платье с глубоким декольте.

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«Неземная»: «русская Кардашьян» в бикини восхитила фанатов — фото

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