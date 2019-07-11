«Кукла!»: Фанаты не оценили новый образ Яны Рудковской

Телеведущая Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram своим новым образом. Музыкальный продюсер опубликовала фотографию, на которой она предстала с челкой и естественным макияжем.

«Я сложно иду на эксперименты, но Ира Митрошкина снова уговорила меня. Челке быть? И быть ее макияжу который практически не видно. Ну как так? Магия Мирошкиной? Нравится с челкой? — спросила мнения поклонников Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial