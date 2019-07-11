«Кукла!»: Фанаты не оценили новый образ Яны Рудковской

, 22:34 Фото 1 540

Телеведущая опубликовала фото на странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Телеведущая Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram своим новым образом. Музыкальный продюсер опубликовала фотографию, на которой она предстала с челкой и естественным макияжем.

«Я сложно иду на эксперименты, но Ира Митрошкина снова уговорила меня. Челке быть? И быть ее макияжу который практически не видно. Ну как так? Магия Мирошкиной? Нравится с челкой? — спросила мнения поклонников Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial
Однако фолловеры не оценили новый образ телеведущей и написали, что раньше было лучше:

«Без челки стильнее…это мое мнение…»

«Цвет волос очень все портит, волосы выглядят как у дешевой куклы!»

«Может, тон волос поменять? Выглядит кукольно, ненатурально, пергидрольно. Извините»;

«Без челки очень хорошо»;

«Кукла!» — оставили комментарии подписчики.

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