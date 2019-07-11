Следователи изучают протоколы Совбеза периода правления Порошенко

Обыск проходит в ситуативной комнате совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которая располагается в администрации президента страны. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Незалежной прибыли в четверг вечером, 11 июля, на Банковую улицу для изучения протоколов и допроса соответствующих лиц.

«Сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Петра Порошенко», — сообщает издание «Главком» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Дополнительной информации пока не сообщается. По данным источника издания, следователи отказываются отвечать на какие-то вопросы. Предварительно известно, что их интересует, что именно произносилось во время совещаний СНБО, кто и какие приказы отдавал. Особенно интересуют военные операции, которые были проведены в период правления Петра Порошенко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, после того, как Порошенко покинул Банковую, из ситуативной комнаты СНБО Украины пропали все серверы с секретной информацией, а также техника и мониторы. Тогда бывший пресс-секретарь экс-президента заявил, что все это было арендовано на личные средства главы государства и после окончания срока его полномочий возвращено арендодателю. Досудебное расследование по этому делу ГБР начало на следующий же день.

К слову, за предшественника взялся и Зеленский. Ранее он опубликовал видеообращение, в котором призвал к жесткой люстрации предыдущей власти, а в частности политиков, которые управляли страной с 2014 года. Порошенко же он пообещал сделать первой высокопоставленной жертвой закона «Об очищении власти», который «шоколадный король» сам же и утвердил.