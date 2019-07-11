Следователи изучают протоколы Совбеза периода правления Порошенко

, 21:40 22

Госбюро расследований Украины проводит обыск в администрации президента страны Владимира Зеленского, а конкретно — в ситуативной комнате, откуда ранее пропали серверы с секретной информацией.

Фото : РИА Новости / Стрингер

Обыск проходит в ситуативной комнате совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которая располагается в администрации президента страны. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Незалежной прибыли в четверг вечером, 11 июля, на Банковую улицу для изучения протоколов и допроса соответствующих лиц.

«Сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Петра Порошенко», — сообщает издание «Главком» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Дополнительной информации пока не сообщается. По данным источника издания, следователи отказываются отвечать на какие-то вопросы. Предварительно известно, что их интересует, что именно произносилось во время совещаний СНБО, кто и какие приказы отдавал. Особенно интересуют военные операции, которые были проведены в период правления Петра Порошенко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, после того, как Порошенко покинул Банковую, из ситуативной комнаты СНБО Украины пропали все серверы с секретной информацией, а также техника и мониторы. Тогда бывший пресс-секретарь экс-президента заявил, что все это было арендовано на личные средства главы государства и после окончания срока его полномочий возвращено арендодателю. Досудебное расследование по этому делу ГБР начало на следующий же день.

К слову, за предшественника взялся и Зеленский. Ранее он опубликовал видеообращение, в котором призвал к жесткой люстрации предыдущей власти, а в частности политиков, которые управляли страной с 2014 года. Порошенко же он пообещал сделать первой высокопоставленной жертвой закона «Об очищении власти», который «шоколадный король» сам же и утвердил.

 

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +13°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

22:07
Глава крымского управления МВД снят с поста
21:52
Юлия Михалкова раззадорила фанатов горячим видео с тренировки
21:40
Следователи изучают протоколы Совбеза периода правления Порошенко
21:25
Наташа Королева заинтриговала фанатов игривым роликом со съемок клипа
21:15
Зеленскому показали первую убитую в его президентство мирную жительницу Донбасса
20:56
«Неземная»: «русская Кардашьян» в бикини восхитила фанатов — фото

Сейчас читают

Мария Порошина тайно встречается с Ярославом Бойко? — фото
Звезда сериала «САШАТАНЯ» похвасталась новой стрижкой
«Вау!» Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги