Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook разместил видеообращение, в котором заявил о необходимости ужесточения люстрации в стране. По словам лидера Незалежной, законопроект по расширению действия закона об очищении власти распространяется на высших должностных лиц страны, находившихся «у руля» в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, сообщает News.ru.

« Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить », — заявил Владимир Зеленский.

Facebook @president.gov.ua

Украинский президент отметил, что он не в силах цензурными словами выразить то, что увидел в первые месяцы своего руководства страной. Владимир Зеленский в недоумении от того, что многие чиновники попросту не ходят на работу, симулируют бурную деятельность и им «все фиолетово». Лидер Незалежной подчеркнул, что по сути это — «безнадежный диагноз».

« Я ломаю голову, что с ними со всеми делать… Наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда избавить их от возможности принимать участие в управлении государством », — сказал Владимир Зеленский.

Глава Украины выразил уверенность, что действия всех указанных лиц должны получить юридическую оценку своим действиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию.