Владимир Зеленский исключил федерализацию Украины

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Об этом президент Незалежной заявил после встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду.

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Фото, видео : РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит федерализации страны, пишет «Экономика сегодня».

Заявление прозвучало во время брифинга в четверг, 11 июля, после встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

«Украина и Молдавия объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — сказал Зеленский.

Украинский лидер заверил, что Киев в будущем будет поддерживать территориальную целостность Молдавии и помогать Кишиневу в переговорах по Приднестровью. В свою очередь Санду выразила поддержку Зеленскому в его стремлении сохранить целостность Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об особом статусе русского языка для жителей Донбасса, который допустил Зеленский.

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