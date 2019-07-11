Владимир Зеленский исключил федерализацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит федерализации страны, пишет «Экономика сегодня».

Заявление прозвучало во время брифинга в четверг, 11 июля, после встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

«Украина и Молдавия объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — сказал Зеленский.

Украинский лидер заверил, что Киев в будущем будет поддерживать территориальную целостность Молдавии и помогать Кишиневу в переговорах по Приднестровью. В свою очередь Санду выразила поддержку Зеленскому в его стремлении сохранить целостность Украины.

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