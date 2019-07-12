В Китае обломок скалы упал на автобус с туристами — видео

, 12:30 Эфирная новость 104

Многотонная глыба заживо погребла под собой восемь человек. Еще 16 туристов получили ранения различной степени тяжести.

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Фото, видео : Globallookpress.com / Xinhua

В китайской провинции Сычуань на пассажирский автобус упал огромный обломок скалы. В салоне в этот момент находились 30 туристов — все граждане Китая. Они направлялись на экскурсию в горы.

Многотонная глыба попала в середину автобуса. В результате восемь человек погибли, еще 16 получили ранения. Чтобы достать тела, спасателям пришлось буквально разрезать автобус по частям. Всех пострадавших доставили в больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии в Тыве. Там автомобиль упал в реку. Жертвами трагедии стали все 10 человек, находившиеся в это время в машине. Среди погибших шестеро — несовершеннолетние.

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