Десять человек, шестеро из них несовершеннолетние, погибли в Тыве при падении в реку автомобиля УАЗ. Трагедия произошла в пятницу, 12 июля, около 8:50 часов по местному времени, в Бай-Тайгинском районе, когда автомобиль, называемый в народе «Таблетка», пытался переехать реку Шуй вброд и перевернулся.

По данным МЧС Республики, всего в машине находились 10 человек, никто не выжил.

В МВД сообщили, что тела всех погибших обнаружены. На месте работает следственно-оперативная группа, а также оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы в реку упал внедорожник Toyota Highlander.