От жестокого варварского нашествия до сих пор не может оправиться печально известная сирийская Пальмира. Древнейший город почти стерт с лица Земли террористами. Его грабили, взрывали, устраивали в храмах массовые казни. Бесценные экспонаты, что успели вывезти, сейчас хранятся в национальном музее Дамаска.

Большая часть нуждается в реставрации, скульптуры и барельефы с тысячелетней историей воссоздают по крупицам. Какие из утраченных шедевров удалось вернуть к жизни в видеосюжете расскажет Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Пальмирой прогремел взрыв, унесший жизни нескольких человек.