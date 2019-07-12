В Сирии по крупицам восстанавливают древнюю Пальмиру — репортаж

, 20:57 Эфирная новость 15

Древний город практически стерт с лица Земли.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Vadim Savitsky

Тема:
Война в Сирии 4280

От жестокого варварского нашествия до сих пор не может оправиться печально известная сирийская Пальмира. Древнейший город почти стерт с лица Земли террористами. Его грабили, взрывали, устраивали в храмах массовые казни. Бесценные экспонаты, что успели вывезти, сейчас хранятся в национальном музее Дамаска.

Большая часть нуждается в реставрации, скульптуры и барельефы с тысячелетней историей воссоздают по крупицам. Какие из утраченных шедевров удалось вернуть к жизни в видеосюжете расскажет Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Пальмирой прогремел взрыв, унесший жизни нескольких человек.

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