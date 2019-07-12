Google посвятил дудл аргентинскому хирургу Рене Фавалоро. Чем он знаменит?

Компания Google посвятила дудл аргентинскому хирургу Рене Фавалоро, которомув пятницу, 12 июля, могло бы исполниться 96 лет.

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Фавалоро прославился тем, что впервые ввел операцию по шунтированию коронарной артерии (такое хирургическое вмешательство позволяет восстановить кровоток в артериях сердца — Прим.ред.) в клиническую практику. Также он создал свой фонд в Буэнос-Айресе. Главная особенность организации — обслуживание пациентов, не основывающееся на их платежеспособности.

В 1962 году врач на несколько лет переехал из Аргентины в США, чтобы практиковаться в клинике Кливленда. В начале 1970-х Рене Фавалоро вновь вернулся на родину, но при этом продолжил обучать своих коллег из Латинской Америки. Медик был убежден, что здоровье является основным правом человека, независимо от экономических обстоятельств. Скончался он 19 лет назад — в 2000 году в аргентинской столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дудле, посвященном Дню России.