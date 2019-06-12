Google посвятил дудл Дню России. Чем мы можем гордиться в этот день?

Компания Google установила дудл, нарисованный петербургскими художницами Анной и Варварой Кендель. Поводом стал ежегодный праздник — День России. Вторник, 12 июня, является официальным выходным днем. В честь праздника во всех городах страны пройдут традиционные массовые мероприятия.

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День России отмечается с 1992 года. На момент его учреждения он назывался «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Декларация, о которой идет речь, утвердила приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР и ознаменовала начало конституционной реформы.

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Тогда же был установлен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. У праздника есть и «народное» название — День независимости России.

В преддверии Дня России Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, чтобы выяснить, чем гордятся граждане страны. Выяснилось, что чувство гордости у большинства россиян вызывают Вооруженные силы России — такой ответ дали 20% респондентов. Также жители России испытывают гордость за единство нации, развитие спорта и победы спортсменов. Кроме того, поводом для гордости служит внешняя политика.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google посвятил дудл первой женщине с докторской степенью.