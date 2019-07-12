Стали известны имена погибших при падении автомобиля в реку Тыве

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В утонувшем в реке «УАЗике» ехали несколько семей, погибли шестеро детей и четверо взрослых, одна женщина пропала без вести.

Фото : МЧС России

Появился предварительный список погибших при падении автомобиля в реку в Тыве. Как стало известно 5-tv.ru, в утонувшем «УАЗике» ехали несколько семей.

  1. Роберт С. (год рождения неизвестен, водитель)
  2. Сайзана С. 1983 года рождения
  3. Урана Робертовна С. 2011 года рождения
  4. Угулза Робертовна С. 2012 года рождения
  5. Роза Робертовна С. 2015 года рождения
  6. Чайзат Робертовна С. 2017 года рождения
  7. Саймаа О. 1993 года рождения
  8. Айдыс О. 2011 года рождения
  9. Ольга Х. 1977 года рождения
  10. Кудерек Х (год рождения неизвестен)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия произошла на реке Шуй в пятницу, 12 июля, около девяти часов утра по местному времени. Автомобиль УАЗ, называемый в народе «буханка» или «таблетка», перевернулся, переезжая реку вброд. На месте происшествия обнаружены тела 10 человек, шестеро из них несовершеннолетние. По уточненным данным, всего в автомобиле ехали 12 человек, двое из них успели выскочить из машины, одна женщина пропала без вести.

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