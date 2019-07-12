Стали известны имена погибших при падении автомобиля в реку Тыве

Появился предварительный список погибших при падении автомобиля в реку в Тыве. Как стало известно 5-tv.ru, в утонувшем «УАЗике» ехали несколько семей.

Роберт С. (год рождения неизвестен, водитель) Сайзана С. 1983 года рождения Урана Робертовна С. 2011 года рождения Угулза Робертовна С. 2012 года рождения Роза Робертовна С. 2015 года рождения Чайзат Робертовна С. 2017 года рождения Саймаа О. 1993 года рождения Айдыс О. 2011 года рождения Ольга Х. 1977 года рождения Кудерек Х (год рождения неизвестен)