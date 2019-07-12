Стали известны имена погибших при падении автомобиля в реку Тыве

Появился предварительный список погибших при падении автомобиля в реку в Тыве. Как стало известно 5-tv.ru, в утонувшем «УАЗике» ехали несколько семей.
- Роберт С. (год рождения неизвестен, водитель)
- Сайзана С. 1983 года рождения
- Урана Робертовна С. 2011 года рождения
- Угулза Робертовна С. 2012 года рождения
- Роза Робертовна С. 2015 года рождения
- Чайзат Робертовна С. 2017 года рождения
- Саймаа О. 1993 года рождения
- Айдыс О. 2011 года рождения
- Ольга Х. 1977 года рождения
- Кудерек Х (год рождения неизвестен)
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия произошла на реке Шуй в пятницу, 12 июля, около девяти часов утра по местному времени.