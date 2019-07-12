«Обычный человек!» Анна Курникова станцевала с овчаркой под хит Иглесиаса

Анна Курникова разместила в Instagram новое видео. На кадрах бывшая теннисистка держит на руках щенка овчарки и танцует с ним под песню возлюбленного — певца Энрике Иглесиаса. Съемка забавного ролика прошла на яхте.

В конце видео экс-первая ракетка страны взяла в руки лапу животного и помахала ею.

Поклонники пришли в восторг от милого ролика с собакой.

«Вы прекрасны!»

«Момент который мне симпатичен — не могу углядеть в ней звездной болезни. Она счастлива сегодняшним днем, как обычный человек»;

«Продолжайте нас радовать своей утонченностью, элегантностью и естественной красотой!» — пишут восхищенные фанаты.

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Роман теннисистки и знаменитого певца начался в далеком 2001 году. Звезды познакомились, когда спортсменка снималась в клипе Иглесиаса. Свои отношения пара предпочитает не выставлять на публику. До сих пор фанаты гадают — женаты ли они официально?

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