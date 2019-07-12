Режиссер «Короля льва» боится провала

Постановщик фильма «Король лев» в интервью газете Metro признался, что остерегается неодобрительной реакции зрителей на новый формат знаменитого мультика.

«Если честно, я об этом только и думаю. И очень волнуюсь до сих пор», — рассказал кинематографист.

Ответственность, которую взял на себя режиссер, большая: мультфильм смотрел чуть ли не каждый человек. Главная задача, по мнению Джона Фавро, — не испортить оригинал. Поэтому он не стал отходить от основного сюжета, а лишь добавил несколько отличительных деталей, о которых российский зритель узнает совсем скоро — 18 июля.

«Серьезно?!» Потапа засмеяли из-за любовной клятвы Насте Каменских — фото

А вот американские поклонники трогательной истории о симатичном львенке, ставшим настоящим вожаком прайда, уже оценили и новую аннимацию, и голоса главных героев. На озвучку пригласили знаменитых артистов, поэтому публика сможет насладиться голосом певицы Бейонсе, актером Дональдом Гловер и не только.

Режиссеру было непривычно работать на съемочной площадке без актеров: сначала он общался с дублерами, а потом с музыкантами. Самое интересное — реалистичную анимацию снимали в открытой фауне, а от зеленых экранов и декораций отказались.

Ранее 5-tv.кг рассказал, что в Голливуде уже состоялась премьера «Короля Льва».