Не паниковать! Россия начала совместные маневры в Крыму рядом с учениями НАТО

, 9:38 Эфирная новость 49

Чтобы не вызывать лишней паники у «западных партнеров», российское командование приняло решение действовать строго возле побережья полуострова.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Мальгавко, Пятый канал

У военных НАТО, которые принимают участие в совместных с Украиной учениях «Sea Breeze-2019» в Черном море, появился еще один повод скорректировать планы.

У берегов Крыма начались совместные маневры авиации Южного военного округа и кораблей Черноморского флота. И легенда наших учений — как раз отражение группировки Северного Альянса.

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Но чтобы лишний раз не вызывать панику у «западных партнеров», командование наших учений проводит маневры исключительно у побережья Крыма. Силы ВВС и ВМФ играют роли «своих» и «чужих» попеременно. Это позволяет командирам импровизировать, принимая нестандартные решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генералы НАТО не поняли паники Украины из-за мнимой угрозы из России.

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