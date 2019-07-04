Не паниковать! Россия начала совместные маневры в Крыму рядом с учениями НАТО

У военных НАТО, которые принимают участие в совместных с Украиной учениях «Sea Breeze-2019» в Черном море, появился еще один повод скорректировать планы.

У берегов Крыма начались совместные маневры авиации Южного военного округа и кораблей Черноморского флота. И легенда наших учений — как раз отражение группировки Северного Альянса.

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Но чтобы лишний раз не вызывать панику у «западных партнеров», командование наших учений проводит маневры исключительно у побережья Крыма. Силы ВВС и ВМФ играют роли «своих» и «чужих» попеременно. Это позволяет командирам импровизировать, принимая нестандартные решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генералы НАТО не поняли паники Украины из-за мнимой угрозы из России.