Несовершеннолетние в России могут начать трудовую деятельность и заключить соответствующий договор, начиная с 16 лет. При этом в Роструде отметили, что работа в ночных клубах и игорных заведениях запрещена до 18 лет, сообщает РИА Новости.

15-летние дети могут привлекаться для так называемого легкого труда без ущерба здоровью и образованию. 14-летние подростки, имеющие общее образование, могут работать только с разрешения одного из родителей или органов опеки.

Дети, которым меньше 14 лет, могут быть задействованы в кино, театре, принимать участие в концертных программах и цирковых представлениях, при условии отсутствия вреда здоровью и нравственному развитию. Отмечается, что и в подобных случаях нужно иметь разрешение от одного из родителей или органов опеки. Причем договор при таких обстоятельствах за ребенка подписывает или родитель, или опекун.

В Роструде подчеркнули, что перед тем, как устроиться на работу, подросток обязан пройти медосмотр и повторять эту процедуру необходимо ежегодно до достижения совершеннолетия. Работодатель должен оформить трудовую книжку и предоставить данные в Пенсионный фонд России для регистрации ребенка в системе учета.

Кроме того, для несовершеннолетних действует сокращенный рабочий график: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При совмещении работы с учебой, продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет — до 2,5 часа, от 16 до 18 лет — до 4 часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске.