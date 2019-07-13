Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности — видео

, 10:31 Видео 48

В ведомстве отметили, что самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетние могут с 16 лет.

Фото : ТАСС/Васильев Сергей

Несовершеннолетние в России могут начать трудовую деятельность и заключить соответствующий договор, начиная с 16 лет. При этом в Роструде отметили, что работа в ночных клубах и игорных заведениях запрещена до 18 лет, сообщает РИА Новости.

15-летние дети могут привлекаться для так называемого легкого труда без ущерба здоровью и образованию. 14-летние подростки, имеющие общее образование, могут работать только с разрешения одного из родителей или органов опеки.

Дети, которым меньше 14 лет, могут быть задействованы в кино, театре, принимать участие в концертных программах и цирковых представлениях, при условии отсутствия вреда здоровью и нравственному развитию. Отмечается, что и в подобных случаях нужно иметь разрешение от одного из родителей или органов опеки. Причем договор при таких обстоятельствах за ребенка подписывает или родитель, или опекун.

В Роструде подчеркнули, что перед тем, как устроиться на работу, подросток обязан пройти медосмотр и повторять эту процедуру необходимо ежегодно до достижения совершеннолетия. Работодатель должен оформить трудовую книжку и предоставить данные в Пенсионный фонд России для регистрации ребенка в системе учета.

Кроме того, для несовершеннолетних действует сокращенный рабочий график: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При совмещении работы с учебой, продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет — до 2,5 часа, от 16 до 18 лет — до 4 часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске.

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

10:48
Кикабидзе прокомментировал рассказы о его «тайных корпортативах» в России
10:31
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности — видео
10:17
Самолет Utair совершил экстренную посадку возле деревни под Тобольском
9:59
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой
9:49
Люди погибли на реке Шуй в Тыве из-за заглохшего двигателя — видео
9:36
«Это еще развивающаяся история» — Михаил Шац об отношениях с Татьяной Лазаревой

Сейчас читают

Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
День двенадцати апостолов: Приметы и традиции на 13 июля
«Горячая красотка»: Купальник «русской Кардашьян» обнажил ее пышные формы

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги