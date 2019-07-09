В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

Федеральная служба по труду и занятости назвала причины, по которым работодатель может отказать сотруднику в отпуске. Среди них — ситуация, при которой предоставление отдыха может негативно сказаться на рабочем процессе. В таком случае, с согласия работника, отпуск может быть перенесен на следующий год и использован не позднее его окончания, пишет URA.RU.

Кроме того, как сообщили в Роструде, работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска. Поскольку в законодательстве не прописаны конкретные причины для таких мер, руководство компании может установить их самостоятельно. В случае прерывания отпуска сотрудника работодатель обязан предоставить ему неиспользованные выходные в другое удобное время или перенести их на следующий год.

При этом отмечается, что работодатель не имеет права лишать сотрудника отпуска два года подряд, а также не предоставлять отдых подчиненным младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

Ранее Роструд рассказал, как платить сотрудникам, работающим за отпускников.