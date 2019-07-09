В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

, 10:09 Видео 104

Федеральная служба по труду и занятости назвала ситуации, при которых работодатель может изменить ранее установленные сроки отдыха сотрудника.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Федеральная служба по труду и занятости назвала причины, по которым работодатель может отказать сотруднику в отпуске. Среди них — ситуация, при которой предоставление отдыха может негативно сказаться на рабочем процессе. В таком случае, с согласия работника, отпуск может быть перенесен на следующий год и использован не позднее его окончания, пишет URA.RU.

Кроме того, как сообщили в Роструде, работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска. Поскольку в законодательстве не прописаны конкретные причины для таких мер, руководство компании может установить их самостоятельно. В случае прерывания отпуска сотрудника работодатель обязан предоставить ему неиспользованные выходные в другое удобное время или перенести их на следующий год.

При этом отмечается, что работодатель не имеет права лишать сотрудника отпуска два года подряд, а также не предоставлять отдых подчиненным младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

Ранее Роструд рассказал, как платить сотрудникам, работающим за отпускников.

Читайте также

+16° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

10:40
Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах
10:33
Трамп раскритиковал работу Мэй и отказался сотрудничать с британским послом
10:21
Назван самый калорийный бургер в российских ресторанах
10:09
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
9:56
В ОАЭ появится самый настоящий айсберг — видео
9:49
Су-35 или F-15 — кто круче? The National Interest рассказал, кто может победить в гипотетическом бою

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге