Кикабидзе прокомментировал рассказы о «тайных корпоративах» в России

, 10:48 410

О секретных визитах артиста и выступлениях на концертах сообщил актер Борис Клюев.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о своих секретных визитах в Россию и «тайных корпоративах». О неплохих гонорарах артиста за выступления в РФ рассказал накануне в актер Борис Клюев.

«Первый раз слышу. Это не так, конечно», — заявил Кикабидзе URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вахтанг Кикабидзе выразил солидарность со своей землячкой — джазовой певицей Нино Катамадзе, объявившей об отказе выступать в России. В 2008 году и сам грузинский актер отменил гастроли в РФ — из-за конфликта в Южной Осетии и Абхазии. На днях Борис Клюев рассказал, что, несмотря на громкие заявления, Кикабидзе продолжает тайно выступать на корпоративных концертах в России. По его словам, звезда советского кино заключает контракты, в которых прописано, что о его визите никто не должен знать.

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

11:58
Крупный пожар на складе завода «Заря» в Дзержинске — видео
11:45
Какие грибы нужно покупать, чтобы не отравиться — советы Роспотребнадзора
11:30
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
11:28
Британские диетологи вывели пять правил безопасного похудания
11:12
«Красное просто отпад!»: Порошина сразила поклонников фото из «Орленка»
10:48
Кикабидзе прокомментировал рассказы о «тайных корпоративах» в России

Сейчас читают

Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
«Горячая красотка»: Купальник «русской Кардашьян» обнажил ее пышные формы
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги