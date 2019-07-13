Кикабидзе прокомментировал рассказы о «тайных корпоративах» в России

Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о своих секретных визитах в Россию и «тайных корпоративах». О неплохих гонорарах артиста за выступления в РФ рассказал накануне в актер Борис Клюев.

«Первый раз слышу. Это не так, конечно», — заявил Кикабидзе URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вахтанг Кикабидзе выразил солидарность со своей землячкой — джазовой певицей Нино Катамадзе, объявившей об отказе выступать в России. В 2008 году и сам грузинский актер отменил гастроли в РФ — из-за конфликта в Южной Осетии и Абхазии. На днях Борис Клюев рассказал, что, несмотря на громкие заявления, Кикабидзе продолжает тайно выступать на корпоративных концертах в России. По его словам, звезда советского кино заключает контракты, в которых прописано, что о его визите никто не должен знать.