Британские диетологи вывели пять правил безопасного похудания

Британские диетологи сформулировали пять условий, соблюдая которые можно эффективно похудеть, не нанеся при это вреда здоровью.

Как пишет интернет-портал Inforeactor, в первую очередь врачи рекомендуют сначала дать привыкнуть организму к предстоящему испытанию и начать с предварительной щадящей диеты, которая должна продолжаться неделю. Постепенно нужно отказаться от продуктов, содержащих большое количество углеводов и добавить в рацион больше белковой пищи.

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Вторым по важности является отказ от употребления сладких газированных напитков и сиропов. Предполагается их замена зеленым чаем либо водой.

Третье правило — во время диеты не нужно ограничивать себя в употреблении богатых клетчаткой пищи. Мясо, овощи, фрукты и молочные продукты легко усваиваются и не провоцируют накопление лишней жировой массы.

По мнению диетологов, овощи должны составлять более половины порции. Это четвертое правило.

И еще один совет. Бороться с лишним весом очень мешают спонтанные перекусы, поэтому специалисты рекомендуют худеющим ограничить себе доступ к калорийным закускам.

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