Крупный пожар на складе завода «Заря» в Дзержинске — видео

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Экстренные службы на месте. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Фото, видео : ВКонтакте @id15607310, leshka_lapochka

О пожаре, разгоревшемся в субботу, 13 июля, в окрестностях Дзержинска первыми сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». Пользователи в первой половине дня начали активно публиковать фото и видео с клубами густого черного дыма. Очевидцы происшествия опасались, что ЧП произошло на территории химзавода, однако как стало известно 5-tv.ru, огонь разгорелся на складе бумаги завода «Заря».

По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре, вспыхнувшем в здании Росархива литературы и искусства в Москве.

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