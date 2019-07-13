О пожаре, разгоревшемся в субботу, 13 июля, в окрестностях Дзержинска первыми сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». Пользователи в первой половине дня начали активно публиковать фото и видео с клубами густого черного дыма. Очевидцы происшествия опасались, что ЧП произошло на территории химзавода, однако как стало известно 5-tv.ru, огонь разгорелся на складе бумаги завода «Заря».

По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре, вспыхнувшем в здании Росархива литературы и искусства в Москве.