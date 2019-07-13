На Кипре из-за сообщений с угрозами задержали вылет самолета рейса 5704 «Ларнака — Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия». Как стало известно 5-tv.ru, в транспортное управление Кипра поступило сообщение с угрозами пассажирам и воздушному судну.

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Экипажем было принято решение о высадке пассажиров. Их вернули в здание аэровокзала. В настоящее время производится дополнительный досмотр авиалайнера, вещей пассажиров как багажа, так и ручной клади.

«В случае необходимости, как при задержке рейса, пассажиры будут обслуживаться согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — сообщил представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Рейс отправится в пункт назначения только после проведения всех процедур, предусмотренных протоколом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет выкатился за пределы ВПП на греческом острове Наксос.