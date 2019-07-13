Стало известно о подготовке западными спецслужбами дезинформации о руководстве РФ

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина. Об этом сообщил военно-дипломатический источник РИА Новости в субботу, 13 июля.

Организаторы информационной атаки преследуют цель дискредитировать лиц из окружения российского лидера, отметил он. Фейковую информацию используют затем для обоснования новых антироссийских санкций.

«Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве», в которых задействованы финансируемые администрацией США издания, отметил источник агентства. В частности, он упомянул признанные в России иноагентами «Радио Свобода» и другие.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия являются прямым вмешательством во внутренние дела России с целью ослабить экономику страны, дестабилизировать обстановку и сформировать рычаги политического воздействия на государственную власть.

Источник добавил, что готовящаяся информационная атака повторяет сценарий так называемого панамского досье, когда в 2015 году в западных СМИ появилось досье об оффшорах, в которых якобы фигурировали сделки бывших и действующих мировых лидеров, политиков, миллиардерах из списка Forbes.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Москва знает о грядущих кибератаках, спонсируемых Вашингтоном.