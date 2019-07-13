«Львица в деле»: Анна Плетнева взбудоражила поклонников постельной сценой

Анна Плетнева раззадорила своих поклонников горячими кадрами со съемок нового клипа. Короткое видео появилось на странице солистки группы «Винтаж» в Instagram.

«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото

Плетнева поделилась небольшим фрагментом постельной сцены. В кадре артистка в черном нижнем белье сидит верхом на мужчине в светлых джинсах. Поклонников сцена взбудоражила не на шутку.

«Что за съемки такие?! Я ревную!»

«Мужику остается только позавидовать…»

«Львица в деле», — написали восхищенные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруг Анны Плетневой устроил скандал из-за ее очередной откровенной фотосессии и даже потребовал, чтобы артистка завершила карьеру. Как мужчина отнесся к новому клипу, пока неизвестно.