«Турция — это первая ласточка»: Слуцкий прокомментировал поставки С-400

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Россия намерена увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами.

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Фото, видео : ТАСС / Виталий Невар

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, а также в страны ближневосточного региона, сообщает RT.

Слуцкий заявил, что Россия намерена увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами.

«Турция — это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать», — прокомментировал ситуацию председатель Госдумы.

В пятницу, 12 июля, первые компоненты ракет С-400 доставили на военную базу в провинции Анкара.

После этого американские сенаторы призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с началом поставок российских С-400.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны Турции и глава Пентагона обсудили поставку С-400.

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