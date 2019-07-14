«Зажигательно!»: Олег Газманов выложил забавный ролик с приемным сыном Филиппом

Народный артист России Олег Газманов отдыхает сейчас с семьей на море и заряжает поклонников позитивным настроением, выкладывая в Instagram солнечные снимки и ролики.

Недавно певец опубликовал забавное видео, где под зажигательную музыку делает массаж мускулистому парню. Фолловеры стали гадать, что за симпатичный молодой человек находится со звездой. Как выяснилось, это сын второй жены Газманова Марины Филипп.

До этого она была замужем за Вячеславом Мавроди, младшим братом создателя финансовой пирамиды «МММ». Когда Марина вышла замуж за Газманова, Филиппу было пять лет. Артист воспитал сына Мавроди как родного.

Судя по комментариям, подписчики пришли в восторг от заряженного на отличное настроение видео:

«Зажигательно!»

«Асса!»

«Молодцы, отец и сын классные взаимоотношения»;

«Веселуха у вас! 😃😃 Молодцы!»

«Вы решили из сына отбивную сделать? 😂» — написали фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов сразил фанатов стейками и подтянутым телом.