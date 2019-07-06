«Красота и вкуснятина»: Олег Газманов сразил фанатов стейками и подтянутым телом

Народный артист России Олег Газманов опубликовал в Instagram сочный снимок. На фото артист с голым торсом позирует с огромным подносом, на котором лежат большие куски мяса.
Газманов решил порадовать свою семью вкусным ужином. Однако слюни потекли даже у подписчиков. Кто-то восхитился сочными стейками, кто-то — подтянутым телом артиста, а кто-то оценил и то, и другое. Поклонники оставили восторженные комментарии на странице певца:
«Красота и вкуснятина!»
«Мммм… началось слюноотделение»;
«Фигура класс! Ну и мясо выглядит чудесно, аппетитно, ням!»
«Столько мяса и живота нет. Как такое возможно?» — написали юзеры.
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