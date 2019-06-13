«Арбузы приехали»: Овечкин с женой зажгли на концерте Бузовой

Ольга Бузова выступила с сольным концертом в Турции. Мероприятие посетил хоккеист Александр Овечкин вместе со своей супругой. Визитом именитого гостя певица похвасталась на своей странице в Instagram.

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В сторис своего аккаунта артистка опубликовала встречу с Овечкиным сразу после концерта — на видео спортсмен по-дружески обнимает Бузову, которая уже стоит в повседневной одежде.

«Арбузы, что ли, приехали?» — шутит хоккеист, делая отсылку к созвучности слова с фамилией звезды.

Также Бузова похвасталась и тем, как Овечкин с супругой танцуют во время ее выступления — видео Ольга снова выложила в сторис.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что первое летнее фото Бузовой раскритиковали в сети.