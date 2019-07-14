«Хулиганка!»: Анна Нетребко в мини-юбке и шикарных босоножках спела на столе

Анна Нетребко исполнила смелый номер на светском вечере в Баден-Бадене. Оперная певица спела арию, взобравшись на обеденный стол за которым сидели гости. Фрагменты необычной постановки появились на странице самой артистки в Instagram.

В кадре первого ролика Нетребко начинает исполнение арии, спускаясь по лестнице и подходя к столу, за которым сидят люди. На певице ярко-розовая блузка свободного кроя и черно-белая обтягивающая юбка до середины бедра. Завершают образ босоножки на высокой шпильке и маска, украшенная черным пером.

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На втором ролике оперная дива уже стоит на столе — гости спешно убирают с ее пути бокалы и тарелки. Не прерывая пения, Нетребко проходит до середины стола и завершает свой номер там. В комментариях к публикации свой восторг выразили не только рядовые почитатели Анны, но и король российской эстрады — Филипп Киркоров.

«Все как мы любим!» — оценил видео Киркоров.

«Приятно смотреть, когда оперная певица такого уровня как вы не просто стоит и поет на сцене, а может быть многогранной, веселой, жизнерадостной и яркой!»

«Ох, хулиганка! Ах, затейница!» — выразили свое мнение пользователи.

Однако некоторым подписчикам не понравилось то, что женщина с ногами забралась на стол, за которым только что ели люди. Ряду фолловеров это показалось крайне неэтичным.

«А разве можно ходить в обуви по столу, где лежит еда?»

«Господь не одобряет, когда ногами на стол, где пища стоит», — поучают Нетребко юзеры.

Впрочем, как объяснила недовольным сама Анна, к моменту ее выступления «Господь оттуда пищу уже убрал», а на столе осталась только пустая посуда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа.