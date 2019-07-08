Пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа

, 6:24 Видео 663

Певица покружилась на камеру во время грозы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко порадовала поклонников новым видео в Instagram. На кадрах артистка кружится по пляжу в Венеции в то время, как на местности происходит самый настоящий ураган.

«Вы боитесь грозы? Я — нет!» — заявила Нетребко и вприпрыжку двинулась к морю. При этом, как заметили подписчики певицы, одета она также не по погоде — на артистке только футболка и шорты.

«Как вам нестрашно?» — озадачился один из пользователей.

«Берегите себя!» — забеспокоился другой.

«Какая же вы красотка!» — прокомментировал юзер.

«А вы озорная!» — добавил поклонник.

«Какие у вас красивые ноги!» — отметил подписчик.

Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Нетребко восхитила фанатов фигурой в платье с глубоким декольте.

Читайте также

+11° Днём +20°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

7:15
Жители Новосибирска обнаружили крокодила на парковке — видео
6:46
Град обрушился на российские регионы — видео
6:24
Пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа
5:57
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля — видео
5:27
«Кривляки!»: Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто
5:03
Псковские храмы вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!
«Что же вы творите?»: Серябкина полностью разделась перед камерой
«Кривляки!»: Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге