Пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа

Оперная певица Анна Нетребко порадовала поклонников новым видео в Instagram. На кадрах артистка кружится по пляжу в Венеции в то время, как на местности происходит самый настоящий ураган.
«Вы боитесь грозы? Я — нет!» — заявила Нетребко и вприпрыжку двинулась к морю. При этом, как заметили подписчики певицы, одета она также не по погоде — на артистке только футболка и шорты.
«Как вам нестрашно?» — озадачился один из пользователей.
«Берегите себя!» — забеспокоился другой.
«Какая же вы красотка!» — прокомментировал юзер.
«А вы озорная!» — добавил поклонник.
«Какие у вас красивые ноги!» — отметил подписчик.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Нетребко восхитила фанатов фигурой в платье с глубоким декольте.