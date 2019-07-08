Пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа

Оперная певица Анна Нетребко порадовала поклонников новым видео в Instagram. На кадрах артистка кружится по пляжу в Венеции в то время, как на местности происходит самый настоящий ураган.

«Вы боитесь грозы? Я — нет!» — заявила Нетребко и вприпрыжку двинулась к морю. При этом, как заметили подписчики певицы, одета она также не по погоде — на артистке только футболка и шорты.

«Как вам нестрашно?» — озадачился один из пользователей.

«Берегите себя!» — забеспокоился другой.

«Какая же вы красотка!» — прокомментировал юзер.

«А вы озорная!» — добавил поклонник.

«Какие у вас красивые ноги!» — отметил подписчик.

Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Нетребко восхитила фанатов фигурой в платье с глубоким декольте.