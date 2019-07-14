Лолита Милявская рассказала о главных качествах будущего супруга

Совсем недавно Лолита Милявская сообщила о расставании с пятым супругом — спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Поклонники, обеспокоенные вопросом личного счастья любимой артистки, без остановки задают вопросы о том, как и где певица планирует искать нового супруга. Также подписчиков интересует, какими качествами должен обладать потенциальный спутник жизни Лолиты.

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В комментариях на своей странице в Instagram Милявская регулярно отвечает на вопросы фолловеров по этой теме. Так, под последней публикацией, в которой артистка рассказывает об отдыхе в Болгарии, поклонники снова спросили ее о типаже будущего возлюбленного.

«Мне нужен сильный и умный. Подождем», — лаконично ответила Милявская.

При этом Лолита признается, что на данный момент никого не ищет — она комфортно чувствует себя в одиночестве и наслаждается этим ощущением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что именно молодой муж Лолиты назвал причиной развода.