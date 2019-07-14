Лолита Милявская рассказала о главных качествах будущего супруга

, 14:26 3 150

Пока певица не готова к новым отношениям, но с уверенностью может рассказать о том, какими чертами характера мужчина сможет ее покорить.

Фото : Instagram @lolitamilyavskaya

Совсем недавно Лолита Милявская сообщила о расставании с пятым супругом — спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Поклонники, обеспокоенные вопросом личного счастья любимой артистки, без остановки задают вопросы о том, как и где певица планирует искать нового супруга. Также подписчиков интересует, какими качествами должен обладать потенциальный спутник жизни Лолиты.

«Зато характер мой»: Лера Кудрявцева продемонстрировала, как дочь похожа на папу

В комментариях на своей странице в Instagram Милявская регулярно отвечает на вопросы фолловеров по этой теме. Так, под последней публикацией, в которой артистка рассказывает об отдыхе в Болгарии, поклонники снова спросили ее о типаже будущего возлюбленного.

«Мне нужен сильный и умный. Подождем», — лаконично ответила Милявская.

При этом Лолита признается, что на данный момент никого не ищет — она комфортно чувствует себя в одиночестве и наслаждается этим ощущением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что именно молодой муж Лолиты назвал причиной развода.

Читайте также

+19° Днём +23°
Ночью +14°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

15:33
Стала известна позиция РФ о передаче Японии двух островов Южных Курил
15:19
Сына известного художника ударили ножом во время поминок матери в Москве
15:04
Умерла бард и писательница Елена Касьян
14:54
Среди пострадавших при падении ветки дерева в Азербайджане есть граждане РФ
14:41
Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь» в Китае — фото
14:26
Лолита Милявская рассказала о главных качествах будущего супруга

Сейчас читают

«А замуж-то как хочется!»: Соцсети застыдили Бузову за непристойности
«Хулиганка!»: Анна Нетребко в мини-юбке и шикарных босоножках спела на столе
Лолита Милявская рассказала о главных качествах будущего супруга

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги