Роберт Паттинсон пришел в бешенство из-за гонорара за роль Бэтмена

, 17:28 332

Звезда «Сумерек» был крайне недоволен тем, что его коллега Крис Эванс получил больше за Капитана Америку.

Фото : Instagram @official_robertpattinson

Английский актер Роберт Паттинсон выразил крайнее недовольство своим гонораром за новый блокбастер фильма о Бэтмене, пишет Teleprogramma.pro.

Как отмечают таблоиды, звезда «Сумерек» пришел в бешенство, когда увидел чек. В частности, Паттинсона очень разозлило, что за супергеройскую роль Капитана Америки его коллега Крис Эванс получил больше.

Тем временем источники в Голливуде называют эту информацию фейком, поскольку все договоренности о зарплате Паттинсона были утверждены еще до проб.

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Над новым фильмом о Бэтмене с 2017 года работает режиссер Мэтт Ривз («Планета обезьян»). Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда состоится премьера картины.

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Роберт Паттинсон пришел в бешенство из-за гонорара за роль Бэтмена

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