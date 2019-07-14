Роберт Паттинсон пришел в бешенство из-за гонорара за роль Бэтмена

Английский актер Роберт Паттинсон выразил крайнее недовольство своим гонораром за новый блокбастер фильма о Бэтмене, пишет Teleprogramma.pro.

Как отмечают таблоиды, звезда «Сумерек» пришел в бешенство, когда увидел чек. В частности, Паттинсона очень разозлило, что за супергеройскую роль Капитана Америки его коллега Крис Эванс получил больше.

Тем временем источники в Голливуде называют эту информацию фейком, поскольку все договоренности о зарплате Паттинсона были утверждены еще до проб.

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Над новым фильмом о Бэтмене с 2017 года работает режиссер Мэтт Ривз («Планета обезьян»). Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда состоится премьера картины.