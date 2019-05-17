«Шутите?»: Роберт Паттинсон может сыграть нового Бэтмена

Слухи о том, что английский актер Роберт Паттинсон исполнит главную роль в новой кинокартине о Бэтмене возникли еще несколько месяцев назад. Однако в четверг, 16 мая, в прессе появилось подтверждение этой информации. Издание Variety со ссылкой на собственные источники сообщило, что актер, известный ролью в фантастической саге «Сумерки», является главным претендентом на роль супергероя.

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Новость о том, что бывший «вампир» заменит Бена Аффлека в роли Бэтмена неприятно удивило фанатов фильма. На своих страницах в соцсетях пользователи признались, что несмотря на то, что с момента выхода «Сумерек» прошло уже более десяти лет, Паттинсон всегда будет ассоциироваться с «женственным» вампиром Эдвардом, роль которого он исполнил в фантастической киноленте.

«Вы шутите? Роберт Паттинсон, этот женоподобный вампир, будет Бэтменом? Где Блэйд, когда он так нужен?»

«Как мы оказались в мире с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена?»

«Представьте, как на вас смотрели бы, если бы вы вернулись на десять лет в прошлое и говорили людям: «Эдвард из «Сумерек» будет играть Бэтмена», — делились мнением пользователи в Twitter.

Впрочем, по мнению режиссера Мэтта Ривза, известного по работе над кинокартиной «Планета обезьян», английский актер лучше других подходит на роль супергероя. Создатель новой части фильмов о Бэтмене работает над фантастическим боевиком уже с 2017 года и планирует выпустить фильм 25 июня 2021-го.

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