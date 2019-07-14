Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз обратился к России с призывом сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В документе, опубликованном на сайте Европейского парламента, отмечается важность соглашения и имеется обращение к РФ с просьбой «немедленно предпринять серьезные и прозрачные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение положений договора».

«Мы глубоко озабочены развитием ситуации вокруг Договора о РСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям договора», — указано в заявлении.

В Евросоюзе уверены, что сейчас имеется последняя возможность для «диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности», пишет «Ъ".

В заявлении также отмечается, что Евросоюз по-прежнему является сторонником прозрачного и действенного контроля над «ядерным оружием и разоружению на основе договоров».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готовится к размещению ракет США средней и меньшей дальности в Европе.